"Talerze poleciały". Adam Małysz szczerze o małżeństwie z Izabelą

Izabela do takiego stanu rzeczy zresztą zdążyła już się do tego przyzwyczaić. W niedawnym wywiadzie w programie "To Zależy" w TVP Sport skoczek nawiązał do tych trudnych dla ich małżeństwa momentów.