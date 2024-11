Grbić potwierdza zmiany w reprezentacji Polski. I ujawnia: Nie skończyłem rozmów

Miłośnicy siatkówki z kraju nad Wisłą w sierpniu wreszcie odetchnęli z ulgą. Po latach niepowodzeń, reprezentacja Polski stanęła w Paryzu na olimpijskim podium. Droga do srebrnego medalu nie była usłana różami. Prawdziwe ciężary pojawiły się zwłaszcza podczas półfinału z Amerykanami. Nasi rywale prowadzili już 2:1 w setach, ponadto urazów nabawili się Marcin Janusz oraz Paweł Zatorski. Po słynnym przemówieniu Tomasza Fornala wszystko się jednak zmieniło. "Biało-Czerwoni" wrócili do gry i awansowali do finału. Dopiero w boju o złoto zatrzymali ich Francuzi.

