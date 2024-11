As Grbicia zachwycił w Paryżu. Już ma kolejny cel, wcale nie chodzi o igrzyska

Długo polscy kibice musieli czekać na kolejny olimpijski medal w męskim turnieju siatkarzy . Zawodnicy Nikoli Grbicia kilka miesięcy temu zdobyli dopiero pierwszy w XXI wieku krążek. Poprzednie najważniejsze imprezy czterolecia kończyły się dla "Biało-Czerwonych" zazwyczaj na etapie ćwierćfinału. W Paryżu nie dość, że udało się przełamać słynną klątwę, to na dodatek Bartosz Kurek wraz z kolegami dotarł do finału zmagań. Dopiero w boju o złoto lepsi okazali się gospodarze .

Czy ktoś płakał? Nic z tych rzeczy. Podium w kraju nad Wisłą okrzyknięto jako wielki sukces. Kibice z chęcią wracają do sierpniowych obrazków. To samo tyczy się głównych bohaterów wspomnianej imprezy. "Mam wrażenie, że jest to coś, co jest obok mnie i towarzyszy mi każdego dnia, dając mi uśmiech. Na myśl o tym, co stało się w Paryżu, czuję ogromną satysfakcję. To duże wspomnienie, choć wiem, że teraz zaczyna się kolejny etap w moim życiu. Ten poolimpijski" - przekazał na łamach TVP Sport Norbert Huber.