Lider Grbicia mówi o zakończeniu kariery. Tajemnicza wypowiedź Marcina Janusza

Podobnie jak przed czterema czy ośmioma laty polscy siatkarze jechali na igrzyska olimpijskie jako faworyci do złotego medalu. W XXI wieku zawsze zatrzymywali się jednak na ćwierćfinale, co stało się już klątwą Biało-Czerwonej reprezentacji. W 2024 roku tą niemoc udało się przełamać. Podopieczni Nikoli Grbicia dotarli do olimpijskiego finału, gdzie jednak ulegli świetnie dysponowanej Francji.