Historyczny rekord w PlusLidze. Klub Leona ogłasza, trzy minuty i było po wszystkim

"Bardzo dziękuję miastu, klubowi, sponsorom i wszystkim obecnym tu osobom za zaproszenie. Wiem, że sprowadzenie mnie do klubu nie było łatwe dla was, nie było też łatwe dla mnie. To co najważniejsze, to to, że w następnym sezonie będziemy razem. (...) Byłem na hali, bardzo mi się podoba. Co do organizacji, to jestem mega szczęśliwy bo nie myślałem, że będzie aż tak profesjonalnie" - przekazał wybitny gracz na hucznie zorganizowanej konferencji prasowej.