Siatkarski nokaut w ligowym klasyku. Wszystko na oczach Nikoli Grbicia

Jeszcze dekadę temu rywalizacja Asseco Resovii i PGE GiEK Skry Bełchatów rozpalała kibiców PlusLigi. Obie drużyny walczyły o najwyższe cele. Ostatnie lata tak obfite w sukcesy już nie są, zwłaszcza dla bełchatowian. Ale w tym sezonie rzeszowianie zawodzili i przed niedzielnym meczem to Skra była wyżej w tabeli.

Rzeszowianie rozpoczęli klasyk PlusLigi bez Lukasa Vasiny. Jak poinformowali komentatorzy Polsatu Sport, Czech miał problemy z barkiem. Początek meczu przebiegał jednak pod ich dyktando . Szybko objęli prowadzenie 8:5, po kilku kolejnych minutach trener PGE GiEK Skry Gheorghe Cretu poprosił o przerwę. I w połowie seta jego drużyna doprowadziła do remisu. Problemy w ataku miał Stephen Boyer, bełchatowianie zanotowali aż pięć punktowych bloków.

Ale ostatnie słowo należało do gospodarzy. Ważny atak skończył Bartosz Bednorz , którego - podobnie jak innych reprezentantów Polski - obserwował z trybun selekcjoner Nikola Grbić. Potem rywale nie poradzili sobie z zagrywką Klemena Cebulja. Asseco Resovia wygrała 25:23.

PlusLiga. Asseco Resovia "przykryła" słabszą skuteczność Bartosza Bednorza