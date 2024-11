Wilfredo Leon wypalił na temat Nikoli Grbicia. Zdradził kulisy, tego kibice nie widzą

Wilfredo Leon i Nikola Grbić pojawili się w Warszawie przy okazji Gali Olimpijskiej. Wraz z innymi medalistami igrzysk w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbierają nagrody za wywalczony w Paryżu medal . A ten udało się zdobyć w wyjątkowych okolicznościach - po dramatycznym meczu z USA, który otworzył Polsce drogę do olimpijskiego finału.

Jeszcze przed oficjalnymi uroczystościami siatkarz i trener pojawili się w studiu Polsatu Sport. W rozmowie z Marcinem Lepą i Bożeną Pieczko pojawił się temat wielojęzyczności Grbicia. Serbski trener początkowo rozmawiał z siatkarzami i dziennikarzami po angielsku, z czasem zaczął używać również języka polskiego. Na co dzień mieszka we Włoszech i również tym językiem włada biegle. A czasami używa go również wtedy, kiedy jest zdenerwowany, o czym opowiedział Leon.