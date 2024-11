Rewelacja sezonu zatrzymana. Niespodzianka, nie pomogła nawet gwiazda ligi

Spotkanie w Gorzowie Wielkopolskim lepiej rozpoczęli gospodarze. Szybko objęli prowadzenie 4:1. Po kilku minutach częstochowianie opanowali jednak sytuację. Popisali się kapitalną serią przy zagrywkach Milada Ebadipoura - zdobyli aż siedem punktów z rzędu . Szkoleniowiec Cuprum Stilonu Andrzej Kowal drugą przerwę wykorzystał przy stanie 12:17. Gościom sprzyjało też szczęście, jak przy zagrywce Daniela Popieli. W końcówce przewaga Norwidu zmalała do dwóch punktów, ale do wyrównania nie doszło.

Częstochowianie wygrali 25:21, wynik ustalił Patrik Indra . Czeski siatkarz, który w tym sezonie zgarnął najwięcej statuetek dla MVP spotkania w całej PlusLidze - do poniedziałku już pięć - nie zaczął meczu w Gorzowie Wielkopolskim najlepiej. Skończył cztery z dziewięciu piłek w ataku, co jak na niego nie było przesadnie imponującym wynikiem.

PlusLiga. Zmiany nastrojów w Gorzowie Wielkopolskim. Stracona szansa na komplet punktów

Na początku drugiej partii gorzowianie znów byli trzy punkty przed rywalami. Tym razem sygnał do odrabiania strat dał częstochowianom as serwisowy Bartłomieja Lipińskiego. Remis 7:7 dał kontratak wykończony przez Indrę. Po kilku minutach wyrównanej gry Norwid zaczął budować przewagę. Jego siatkarze zaczęli pomagać sobie zagrywką, prowadzili 14:11. Przewaga gości w pewnym momencie wzrosła już do pięciu punktów.