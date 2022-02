Przed sezonem szefowie klubów z Bydgoszczy i Świecia raczej liczyli na to, że derby województwa kujawsko-pomorskiego będą miały inną wartość. Rozgrywki szybko zweryfikowały te założenia i oba kluby skupiły się na walce o utrzymanie. Jednym i drugim nie szło to najlepiej, więc rewanżowe starcie otrzymało miano "walki za sześć punktów".



Szczególnie "oczek" potrzebował Joker, bo plasował się na ostatnim miejscu i tracił trzy punkty do Pałacu. Przyjezdne dobrze rozpoczęły mecz, wygrywając partię. Bydgoszczanki potem zgarnęły wyrównaną partię i tym chyba złamały rywalki, gdyż te już nie postawiły tak dużego oporu. Tym samym sytuacja świecianek jest opłakana. Na cztery mecze do końca tracą one sześć "oczek" do bezpiecznej lokaty. Najpewniej zatem Joker za chwilę pożegna się z Tauron 1. Ligą.

BKS BOSTIK Bielsko-Biała z szansami na szóste miejsce

W górnej części tabeli do zmian nie doszło. Swoje mecze wygrali faworyci - Developres BLLA DOLINA Rzeszów oraz Grupa Azoty Chemik Police. Ważny mecz dla siebie przegrały siatkarki BKS-u BOSTIK Bielsko-Biała. Bielszczanki zdobyły we własnej hali jedynie punkt w starciu z IŁ Capital Legionovią Legionowo. Mimo tego BKS ma powody do zadowolenia, bo ta nikła zdobycz daje mu realne szanse na szóste miejsce po rundzie zasadniczej. To dla drużyny ważne, gdyż w ćwierćfinale ominęłaby ona kogoś z dwójki Developres - Chemik.



Wyniki:

Czwartek:

ŁKS Commercecon Łódź - UNI Opole 3:1 (25:21, 23:25, 25:22, 25:6)



Piątek:

BKS BOSTIK Bielsko-Biała - IŁ Capital Legionovia Legionowo 2:3 (25:22, 15:25, 25:17, 21:25, 19:21)



Sobota:

E.LECLERC MOYA Radomka Radom - Energa MKS Kalisz 3:0 (25:19, 25:18, 25:20)



Niedziela:

Developres BELLA DOLINA Rzeszów - Grot Budowlani Łódź 3:0 (25:22, 25:21, 25:23)



Poniedziałek:

Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz - Joker Świecie 3:1 (24:26, 25:23, 25:19, 25:21)



Wtorek:

#VolleyWrocław - Grupa Azoty Chemik Police 0:3 (21:25, 19:25, 15:25)



Tabela Tauron 1. Ligi:

1. Developres BELLA DOLINA Rzeszów - 50 punktów (19)

2. Grupa Azoty Chemik Police - 47 punków (19)

3. IŁ Capital Legionovia Legionowo - 39 punktów (19)

4. ŁKS Commercecon Łódź - 37 punktów (18)

5. E.LECLERC MOYA Radomka Radom - 32 punktów (19)

6. Grot Budowlani Łódź - 28 punktów (19)

7. BKS BOSTIK Bielsko-Biała - 26 punktów (18)

8. Energa MKS Kalisz - 23 punkty (19)

9. UNI Opole - 21 punktów (19)

10. #VolleyWrocław - 15 punktów (19)

11. Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz - 12 punktów (18)

12. Joker Świecie - 6 punktów (18)