Zapowiada się sporo siatkarskich emocji na koniec grudnia we Wrocławiu. W Hali Orbita zostanie rozegrany I Turniej Piłki Siatkowej PKN ORLEN VOLLEY CUP 2020 im. Lecha Kaczyńskiego, którego obsada zapowiada ciekawą rywalizację. We Wrocławiu w ciągu dwóch dni rozgrywek zobaczymy: Cuprum Lubin, BBTS Bielsko-Biała, SPS Chrobry Głogów oraz gospodarza, eWinner Gwardia Wrocław.

I Turniej Piłki Siatkowej PKN ORLEN VOLLEY CUP 2020 im. Lecha Kaczyńskiego będzie również okazją do obchodów równo czterdziestu lat od zdobycia pierwszego tytułu mistrzowskiego przez siatkarzy Gwardii Wrocław. Ireneusz Kłos, Maciej Jarosz, Lech Łasko - to nazwiska, które na początku lat 80. na stałe zameldowały się w historii nie tylko polskiej - ale również międzynarodowej siatkówki. W 2020 roku mijają równo cztery dekady od tamtego, wielkiego zwycięstwa Gwardii Wrocław na krajowym podwórku.

- To będzie spora gratka dla kibiców siatkówki. We Wrocławiu pojawi się bowiem zarówno jedyny reprezentant regionu w PlusLidze, czyli Cuprum Lubin. Będzie też mocny klub z TAURON 1. Ligi, BBTS Bielsko-Biała oraz mający swoje, sportowe aspiracje do powrotu na pierwszoligowy poziom, SPS Chrobry Głogów. Dokładając do tego atmosferę wydarzenia, na czele z wsparciem ze strony PKN ORLEN - sponsora tytularnego wydarzenia, liczymy na rozpoczęcie turniejowej tradycji, która zostanie na stałe wpisana do kalendarza siatkarskich rozgrywek w Polsce. Wrocław potrzebuje dużego turnieju, który będzie wizytówką dla stawiającej coraz pewniejsze kroki w naszym mieście, siatkówki - przyznaje prezes eWinner Gwardia Wrocław, Łukasz Tobys.

Cuprum Lubin

Od sześciu lat jedyny dolnośląski przedstawiciel w PlusLidze. Lubinianie w krajowej, siatkarskiej elicie grają nieprzerwanie od sezonu 2014/15. Najwyższe miejsce w historii zaliczyli w 2016 roku, kończąc rozgrywki na piątym miejscu. Przez klub przewinęło się sporo ciekawych siatkarzy. Łukasz Kadziewicz, Grzegorz Łomacz, Marcin Możdżonek, Łukasz Kaczmarek, Michal Masny, Mateusz Malinowski, Piotr Hain. Od 2018 roku trenerem drużyny jest Brazylijczyk z polskimi korzeniami, Marcelo Fronckowiak. Aktualnie Cuprum zajmuje 12 miejsce w PlusLidze. W kadrze drużyny jest kilku doświadczonych siatkarzy: Wojciech Ferens, Dawid Gunia, Nikolay Penchev. Lubinianie mają w swoich szeregach również najlepiej punktującego siatkarza PlusLigi tego sezonu. Jest nim atakujący Ronald Jimenez, który w 18 meczach zdobył aż 315 punktów. W kadrze Cuprum jest również były Gwardzista, który wrocławskich barw bronił w sezonie 2018/19 - przyjmujący Kamil Maruszczyk.

BBTS Bielsko-Biała

Niepokonany lider TAURON 1. Ligi (bilans 14-0), który do świetnej formy ligowej dołożył niedawno zdobycie Pucharu Polski pierwszoligowców. Jako BBTS klub awansował do PlusLigi w 2003 roku, na jeden sezon, żeby powrócić na dłużej - dziesięć lat później (sezon 2013/14). Bielszczanie spędzili w elicie łącznie sześć sezonów. Od 2018 roku walczą o powrót do PlusLigi, meldując się w czołówce pierwszoligowych rozgrywek. Warto też pamiętać o tradycjach bielskiej siatkówki (wtedy klub wielosekcyjny, jako inny podmiot), która na początku lat 90. sięgała po największe sukcesy. Chociażby zdobycie Pucharu Polski (1994), dwukrotnie będąc finalistą krajowego pucharu (1992, 1993). A do tego brąz na koniec sezonu 1992/93 w ówczesnej I lidze (dzisiejsza PlusLiga). Obecnie drużyna ma kilku liderów, m.in. rozgrywający Jarosław Macionczyk, atakujący Oleg Krikun, przyjmujący Michał Makowski, czy libero Kajetan Marek. Dodatkowo jest też kapitan Sergii Kapelus. Trenerem drużyny jest Holender Harry Brokking.

SPS Chrobry Głogów

Od 2013 roku w roli drugoligowca, w sezonie 2019/20 nawet na poziomie ówczesnej, KRISPOL 1. Ligi Mężczyzn. Głogowianie są obecnie zdecydowanym liderem grupy IV na drugoligowym poziomie, w 12 meczach przegrywając tylko raz. Podopieczni trenera Dominika Walencieja chcą jak najszybciej wrócić na zaplecze PlusLigi. SPS Chrobry ma w swoich szeregach kilku siatkarzy z ciekawą, siatkarską przeszłością. Kapitanem jest rozgrywający Krzysztof Antosik, na środku siatki Adam Michalski (w przeszłości Cuprum Lubin). Są również Bartosz Janeczek (grający w Gwardii jeszcze w czasach PLS!) czy libero Mateusz Januszewski. Godny uwagi jest też Marcin Ociepski, przyjmujący, którego można kojarzyć również z boisk plażowych. Drugoligowiec z Głogowa na pewno będzie chciał zaprezentować się z jak najlepszej strony w stawce bardziej doświadczonych drużyn.

eWinner Gwardia Wrocław

Drużyna trenera Krzysztofa Janczaka trzeci sezon z rzędu jest pierwszoligowcem. Od 2019 roku klub realizuje trzysezonowy plan powrotu do PlusLigi. Trzykrotny mistrz Polski oraz zdobywca krajowego pucharu z początku lat osiemdziesiątych, chce w niedalekiej przyszłości ponownie walczyć o najwyższe cele w kraju. Obecnie wrocławianie zajmują czwarte miejsce w TAURON 1. Lidze. Zespół w dużej mierze oparty jest o siatkarzy związanych z miastem oraz regionem dolnośląskim. Trzon zespołu od praktycznie się nie zmienia. Na uwagę zasługują: przyjmujący Łukasz Lubaczewski (wychowanek GWR), duet atakujących Mateusz Frąc - Damian Wierzbicki, libero Adrian Mihułka czy najlepiej serwujący w TAURON 1. Lidze, Krzysztof Gibek. Są też młodzi-zdolni, libero Krzysztof Kołtowski i przyjmujący Tytus Nowik.

Turniej został objęty patronatem Polskiej Ligi Siatkówki oraz Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Będzie za to pokazywany przez ogólnopolską stację TVP Sport, dostępne będą również internetowe transmisje na SPORT.TVP.PL.

Harmonogram I Turnieju Piłki Siatkowej “PKN ORLEN VOLLEY CUP 2020 im. Lecha Kaczyńskiego"

Poniedziałek (28.12)

eWinner Gwardia Wrocław - SPS Chrobry Głogów (11:00)

Po zakończeniu spotkania, oficjalne otwarcie turnieju.

Cuprum Lubin - BBTS Bielsko-Biała (13:00)

Wtorek (29.12)

Mecz o trzecie miejsce (11:00)

Mecz finałowy (13:00)

Po zakończeniu finału oficjalne zamknięcie turnieju.