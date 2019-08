Słowenia pokonała w Łodzi Portugalię 3:0 (25:21, 25:20, 25:9) w niedzielnym meczu gr. B mistrzostw Europy. Polska w swoim kolejnym spotkaniu w łódzkiej Atlas Arenie zagra w poniedziałek z Ukrainą.

Słowenia - Portugalia 3:0 (25:21, 25:20, 25:9).

To pierwsze zwycięstwo Słowenek w trwającym od piątku turnieju. Wcześniej uległy po 0:3 Polsce i Belgii. Debiutujące w ME Portugalki mają na koncie trzy porażki. W kolejnym niedzielnym spotkaniu grupy B, która swoje mecze rozgrywa w Łodzi, o godz. 21 Włochy zmierzą się z Ukrainą. Do 1/8 finału awansują cztery najlepsze drużyny z każdej grupy.

Oprócz Polski, gospodarzami ME są Węgry (Budapeszt), Słowacja (Bratysława) i Turcja (Ankara), która gościć będzie fazę finałową.