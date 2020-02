Serie A: Napoli - Lecce. Mecz trwa

Po walce w derbach regionu Emilia-Romania, czas przenieść się na południe Włoch. Napoli z Arkadiuszem Milikiem i Piotrem Zielińskim w składzie zmierzy się z Lecce. Czy reprezentanci Polski znowu przyczynią się do wygranej "Azzurrich"? Śledź relację razem z Interią!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. Sampdoria Genua - SSC Napoli 2-4 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Relacja nie odświeża się automatycznie. Wciśnij F5.



Kibice Napoli nie byli w tym sezonie przyzwyczajeni do dobrej formy swoich ulubieńców. Ostatnie trzy spotkania to jednak całkiem pewne wygrane drużyny z Kampanii i póki co podopiecznym Gennaro Gattuso udało się złapać trochę tlenu i z większym optymizmem mogą oni patrzeć na najbliższe mecze z Interem (Puchar Włoch) czy Barceloną (Liga Mistrzów).



Najpierw musieli się jednak rozprawić z Lecce. Beniaminkowi może być ciężko utrzymać się w Serie A, jednak potrafią oni postawić się również faworytom. W spotkaniu od samego początku wystąpili Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński, po których akcji w ostatnim meczu z Sampdorią, Napoli zdobyło pierwszą bramkę.



Gospodarze od samego początku przycisnęli sowich rywali i "Azzurri" bardzo szybko zdobyło optyczną przewagę. Już w 9. minucie meczu Diego Demme uruchomił Mario Ruiego. Obrońca Napoli wrzucił futbolówkę w pole karne, gdzie dobrze ustawiony Milik oddał strzał głową, lecz nie udało mu się umieścić jej w siatce.



Serie A - wyniki, tabela, strzelcy



Dobrą okazję na zdobycie gola miał również Zieliński. Akcja była bardzo podobna, wrzutka z bocznej strefy boiska i uderzenie głową. Polski pomocnik chyba nieco nieczysto trafił w piłkę, bowiem ta przeleciała obok słupka bramki Mauro Vigorito. Zawodnicy Napoli często dochodzili do okazji podbramkowych, ale brakowało im pewniejszego wykończenia akcji.



Ponownie na boisku było widać nić porozumienia pomiędzy reprezentantami Polski. Najpierw Zieliński dobrze uruchomił Milika, który był bliski znalezienia się w sytuacji podbramkowej. Napastnikowi Napoli uciekła jednak futbolówka tuż przed oddaniem strzału. Po chwili w efektowny sposób rozpoczęli oni akcję "Azzurrich", lecz nieco opóźnił ją Matteo Politano.



Reklama

Niewykorzystane okazje zemściły się bardzo szybko. Zawodnicy Lecce rozegrali pierwszą groźną akcję w tym meczu. Filippo Falco oddał strzał, który odbił przed siebie David Ospina. Zrobił to na tyle niefortunnie, że piłkę do bramki dobił Gianluca Lapadula. Gospodarze mogli błyskawicznie odpowiedzieć. Lorenzo Insigne przejął podanie zawodnika gości, ale uderzył centralnie w bramkarza.

Reprezentant Włoch powinien mieć już przynajmniej jedno trafienie. Politano bardzo dobrze zagrał z głębi pola do Insigne, ten oddał sytuacyjny strzał będąc tyłem do bramki. Pędząca piłka obiła jedynie słupek. Zagranie było bardzo efektowne i gdyby miał więcej szczęścia, to zobaczylibyśmy bardzo ładną bramkę.

Druga połowa o wiele lepiej rozpoczęła się dla piłkarzy z Neapolu i udało im się doprowadzić do wyrównania. Sprawy w swojej ręce musiał wziąć Milik. Insigne popędził środkową częścią boiska i zagrał do Driesa Mertensa. Belga momentalnie wyłożył futbolówkę i polski napastnik wpakował ją do siatki.



Milik miał jednak trochę szczęścia. Piłka przed zatrzepotaniem w siatce odbiła się od poprzeczki, ale szczęśliwie znalazła drogę do bramki. "La Gazzetta dello Sport" rozpisywała się przed meczem o przyjaźni Milika i Mertensa i trzeba przyznać, że zawodnicy rozumieją się również bardzo dobrze na boisku.

Spotkanie zdecydowanie nabrało rozpędu w drugiej części gry. Już po niespełna kilku minutach Lecce ponownie wyszło na prowadzenie. Dośrodkowanie z bocznej strefy boiska, strzałem głową wykończył Lapadula . Niezbyt dobrze w obronie zachował się Giovanni Di Lorenzo, który słabo krył włoskiego napastnika. Bardzo dobrym podaniem popisał się Falco.

Zmotywowani stratą bramki gracze "Azzurrich" ponownie zdobywali optyczną przewagę. Insigne zagrał zewnętrzną częścią buta w kierunku bramki. Futbolówkę niepewnie wybił Vigorito i bliski dobicia jej do bramki był Milik. Reprezentant Polski nie trafił do siatki, choć strzał był intuicyjny i napastnik nie miał zbyt wiele czasu na dobre ustawienie. Dodatkowo naciskał go obrońca Lecce.



Nie zmienia to faktu, że drużyna z Kampanii była bardzo nieskuteczna w tym spotkaniu. Zupełnie odwrotnie niż zawodnicy z Apulii. Do 70. minuty oddali 10 strzałów na bramkę mniej, a i tak udało im się prowadzić. Co więcej ich uderzenia były o wiele groźniejsze. Już po chwili dwukrotnie zmusili Ospinę do interwencji. Bramkarz najpierw odbił uderzenie z dystansu Donatiego, a po chwili strzał z głowy Baraka.

Napoli - Lecce 1-2, trwa II połowa

23. kolejka Włochy - Serie A

2020-02-09 15:00 | Stadion: Stadio San Paolo | Arbiter: A. Giua SSC Napoli US Lecce 1 2 DO PRZERWY 0-1 A. Milik 48' G. Lapadula 29',61'

1 2 SSC Napoli US Lecce Ospina Di Lorenzo Koulibaly Maksimović Rui Demme Lobotka Zieliński Politano Milik Insigne Vigorito Donati Lucioni Rispoli Rossettini Falco Barák Deiola Majer Saponara Lapadula 2 SKŁADY SSC Napoli US Lecce David Ospina Mauro Vigorito Giovanni Di Lorenzo Giulio Donati 37′ 37′ Kalidou Koulibaly Fabio Lucioni Nikola Maksimović 66′ 66′ Andrea Rispoli Silva Duarte Mario Rui Luca Rossettini Diego Demme Filippo Falco 46′ 46′ Stanislav Lobotka Antonín Barák 57′ 57′ Piotr Zieliński Alessandro Deiola 61′ 61′ Matteo Politano 68′ 68′ Žan Majer 48′ 48′ 73′ 73′ Arkadiusz Milik Riccardo Saponara Lorenzo Insigne 29′, 61′ 29′, 61′ Gianluca Lapadula REZERWOWI Orestis Karnezis Gianmarco Chironi Alex Meret Marco Calderoni Elseid Hysaj Christian Dell'Orco Sebastiano Luperto Ilario Monterisi Kostas Manolas Nehuén Mario Paz Marques Loureiro Allan Marco Mancosu Fabián Ruiz Pena Sergio Maselli 61′ 61′ Jose Callejon 68′ 68′ Jacopo Petriccione Fernando Llorente Jewhen Szachow Hirving Lozano Salvatore Rimoli 46′ 46′ Dries Mertens Brayan Emanuel Vera Ramírez R. Sava

STATYSTYKI SSC Napoli US Lecce 1 2 Posiadanie piłki 65% 35% Strzały 16 7 Strzały na bramkę 6 4 Rzuty rożne 9 3 Faule 9 6