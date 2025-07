Gwiazdor Japonii ostrzega Polaków, wszystko na godziny przed meczem. Jaśniej się nie da

Powoli do końca zbliża się pierwsza połowa sezonu reprezentacyjnego 2025. Najlepsze drużyny na świecie rozegrały już fazę zasadniczą Ligi Narodów, a w środę rozpoczęły się zmagania najlepszej siódemki tamtego etapu oraz gospodarzy , Chińczyków w turnieju finałowym w Ningbo. Wśród zespołów nie zabrakło kadry Polski, która z bilansem ośmiu zwycięstw i czterech uplasowała się na 5. miejscu .

Wobec tego w walce o półfinał rywalem będzie Japonią, która zakończyła pierwszy etap rozgrywek tuż za podium. Co ciekawe "Biało-Czerwoni" mierzyli się już z tą reprezentacją podczas pierwszego turnieju fazy zasadniczej, w Xi'an . Wówczas lepszy 3:1 w eksperymentalnym składzie okazał się zespół Nikoli Grbicia .

Ostatnie zgrupowanie było dla nas bardzo dobre. Rozumiemy się coraz lepiej. Wierzę, że stać nas na awans do półfinału. Chcemy pokonać reprezentację Polski

Co więcej, wytłumaczył, że aby wygrać z wicemistrzami olimpijskimi on i jego drużyna musi rozegrać najlepsze spotkanie w aktualnym sezonie. Do tej pory w Lidze Narodów Japonia, podobnie jak Polska wygrała osiem meczów i przegrała cztery.