Skra Bełchatów zbroi się przed sezonem. Jest kolejny transfer

Choć do rozpoczęcia nowego sezonu PlusLigi pozostało jeszcze sporo czasu, to kluby już teraz kompletują kadry, aby jak najbardziej wzmocnić się przed startem rozgrywek. We wtorkowe popołudnie o transferze nowego zawodnika poinformowała PGE GiEK Skra Bełchatów. Do zespołu wielokrotnych mistrzów Polski dołączył doświadczony przyjmujący. O kim mowa?