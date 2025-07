Wyjątkowy dzień w życiu Zborowskiej i Wrony. Wszystko pokazali, było co świętować

Zdaje się, że role w domu Wrony i Zborowskiej niebawem się odwrócą. Siatkarz zakończył w tym roku profesjonalną karierę i chce skupić się w całości na rodzinie. Możliwe, że ze względu na to Zborowska będzie mogła wrócić w pełni do aktorstwa. Póki co wiadomo, że para poprowadzi wspólnie polską edycję show "Love is Blind", która będzie transmitowana na Netflixie.