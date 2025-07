Wydali 1,7 miliona i wciąż im mało. Polski klub sięga po posiłki ze wschodu

PSŻ w związku z tak udanym otwarciem giełdy planuje kolejne duże ruchy. Nawet jeśli teraz Poznaniowi nie uda się awansować do play-off, to za rok, z budowanym właśnie składem, czwórka będzie gwarantowana.

O rozmowach z Marcinem Nowakiem z Texom Stali Rzeszów już informowaliśmy. Teraz PSŻ wyciąga ręce po Dimitrija Berge z Cellfast Wilków Krosno . Jeszcze Wilki chciały z nim rozmawiać o kontrakcie na 2026, ale na ten moment Berge bliżej jest do Poznania. To jest zawodnik punktujący na poziomie drugiej dziesiątki. Ktoś taki będzie świetnym uzupełnieniem i wsparciem dla Douglasa.

Jeśli nie wydarzy się nic nieoczekiwanego, czytaj PSŻ nie znajdzie nikogo lepszego, to Berge lada dzień może podpisać prekontrakt w Poznaniu. Wyjaśnijmy od razu, że zagrożenie dla tego akurat transferu jest niewielkie. PSŻ sondował Rasmusa Jensena ze Stelmet Falubazu, ale ten nie był w stanie się określić. Przyznał, że czeka na oferty z PGE Ekstraligi i dopiero jeśli żadnej nie dostanie, to może podjąć rozmowy. PSŻ musiałby jednak poczekać na Jensena do końca sierpnia. A Berge to pewna opcja już na teraz.