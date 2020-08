Aż 260 milionów euro kosztowałoby Inter pozyskanie Lionela Messiego. Włoskie media twierdzą, że "Nerazzurri" obserwują sytuację Argentyńczyka i byliby w stanie zaoferować mu niemal 50 milionów za sezon.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piłkarze FC Barcelona zaprezentowali nowe koszulki. Wideo © 2020 Associated Press

Dziennikarze "La Gazzetty dello Sport" twierdzą, że zarządzająca Interem firma Suning jest w stanie zapłacić 50 milionów euro za sezon Lionelowi Messiemu. Włodarze "Nerazzurrich" obserwują sytuację Argentyńczyka, mając na uwadze jego ostatnie tarcia z klubem.



Mediolański dziennik dodaje, że póki co nie jest to bliski scenariusz, jednak Inter miał sondować, czy zaproponowanie takiego kontraktu jest realne. Pomijając ogromne środki, które chińska korporacja jest w stanie zainwestować w klub, "Nerazzurrich" czeka zmiana głównego sponsora.



Obecnie Pirelli płaci Interowi 12 milionów euro, dla porównania Jeep - sponsor Juventusu - wpłaca do kasy klubu około 42 milionów. Nowy sponsor Interu ma natomiast płacić ekipie z Mediolanu 30 milionów.



Doniesienia na temat ewentualnego transferu Messiego nabrały realnych kształtów, gdy ojciec Argentyńczyka zdecydował się kupić mieszkanie w centrum Mediolanu.



"La Gazzetta" wyliczyła, że całość operacji kosztowałaby Inter około 260 milionów euro. Klub chciałby bowiem zaoferować Messiemu czteroletni kontrakt.



Argentyńczyk w tym sezonie łącznie zagrał w 42 spotkaniach, podczas których zdobył 30 bramek i zaliczył 26 asyst.



Zobacz więcej informacji o Serie A