Krzysztof Piątek znalazł się na celowniku AC Milan. "La Gazzetta dello Sport" podaje, że Genoa może dostać za polskiego napastnika nawet 60 milionów euro.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tak strzelali Polacy w grudniu w Serie A! Który gol najlepszy? (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Piątek znakomicie zaaklimatyzował się w Serie A. W debiutanckim sezonie polski napastnik strzela mnóstwo goli dzięki czemu znalazł się na ustach nie tylko kibiców Genoa CFC. Były zawodnik Cracovii swoją znakomitą skutecznością zwrócił uwagę potentatów Serie A, a także wielu europejskich gigantów.



Na Półwyspie Apenińskim Piątkiem interesują się Juventus Turyn i Inter Mediolan. "La Gazzetta dello Sport" informuje, że do walki o reprezentanta Polski włączył się także AC Milan. Największy dziennik sportowy Italii podał, że "Rossoneri" zapukali do drzwi Genui w sprawie Piątka, który aktualnie jest wiceliderem klasyfikacji strzelców Serie A z dorobkiem 13 bramek. O jedną więcej ma tylko Cristiano Ronaldo z Juventusu Turyn. Klub z San Siro szuka młodych, perspektywicznych zawodników i Piątek spełnia te wymagania, bo ma dopiero 23 lata. Jednak transfer "Il Pistolero" może być bardzo kosztowny. Mówi się nawet o kwocie 60 milionów euro, a Genua zapłaciła za Piątka Cracovii 4 miliony.



Milan podjął działania, żeby pozyskać Polaka w czerwcu. W ten sposób "Rossoneri" chcą się zabezpieczyć, gdyby San Siro opuścił Gonzalo Higuain.



Podobny plan ma lokalny rywal Milanu Inter, a także Juventus. "Nerazzurri" obawiają się, że z klubu odejdzie Mauro Icardi. Natomiast wiele wskazuje na to, że z Turynem pożegna się Mario Mandżukić. Wygląda więc na to, że włoskie potęgi stoczą bitwę o polskiego snajpera. Ręce zacierają w Genui, bo to oznacza, że klub może zarobić wielkie pieniądze.



Piątkowi przyglądają się także inne kluby z Barceloną na czele, która zamierza w lecie odmłodzić skład.

Reklama

Wyniki, terminarz i tabela Serie A