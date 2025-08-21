FC Barcelona na dobre rozpoczęła sezon 2025/2026, choć ich inauguracyjne starcie bezsprzecznie trzeba uznać za dość kontrowersyjne. Niemniej "Duma Katalonii" rozpoczęła zmagania od zainkasowania trzech "oczek", co z pewnością stanowi dobry prognostyk na dalszą część długiego i pełnego ciężkich starć sezonu.

Niestety mimo zadowalającego początku wciąż istnieją pewne kwestie, które nie podobają się sympatykom katalońskiej ekipy. Jedną z nich są liczne problemy kadrowe. Te już od pewnego czasu dość uporczywie ciągną się za Barceloną. Głośnym jest wciąż podnoszony w przestrzeni medialnej problem z rejestracją Wojciecha Szczęsnegooraz kilku innych zawodników. Ten kłopot w ostatnich dniach zdaje się tylko przybierać na sile. Niemniej Polak nie jest jedynym zawodnikiem, którego sytuacja spędza sen z powiek działaczom FC Barcelony.

Skomplikowane negocjacje z de Jongiem. Po tygodniach wreszcie widać światełko w tunelu

Frenkie de Jong dołączył do "Dumy Katalonii" w 2019 roku. Od tego czasu stanowi on ważny element składu, choć jego relacja z klubem nie zawsze układała się po myśli obydwu stron. Jego obecny kontrakt obowiązuje tylko do 2026 roku, a jego przedłużenie od pewnego czasu okazywało się dość mocno problematyczne. Wszystko przez byłego agenta, który w praktyce stał na drodze nowego porozumienia między zawodnikiem a klubem.

De Jong postanowił jednak powziąć radykalne kroki i niedawno rozstał się ze swoim dotychczasowym agentem. Media donosiły wówczas, że jeszcze w trakcie trwania ich współpracy interesy zawodnika reprezentowała już inna osoba. Z najnowszych ustaleń dziennikarzy portalu "MARCA" wynika, iż nowi przedstawiciele Holendra mieli spotkać się z Deco, aby porozmawiać o możliwości przedłużenia umowy z pomocnikiem.

Nie oznacza to jednak, że FC Barcelona może już w pełni odetchnąć z ulgą. Wciąż bowiem problematyczna jest kwestia pensji piłkarza, który na chwilę obecną jest jednym z najlepiej opłacanych graczy "Dumy Katalonii". Mimo to można mówić o wyraźnym progresie w przypadku rozmów z de Jongien, które jakiś czas temu utknęły w kompletnie martwym punkcie. Optymistycznie może również nastrajać fakt, iż sam zawodnik otwarcie deklaruje chęć pozostania w drużynie Hansiego Flicka, co z pewnością wpłynie pozytywnie na sam proces negocjacyjny.

Frenkie de Jong Urbanandsport/NurPhoto) (Photo by Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Frenkie de Jong ma pozostać w FC Barcelona dłużej niż do czerwca 2026 roku Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

Frenkie de Jong i drużyna FC Barcelony LLUIS GENE / AFP AFP

RCD Mallorca - FC Barcelona skrót meczu [WIDEO] Eleven Sports Eleven Sports