18-latek chce grać dla Polski. Ma polskie korzenie, Urban go dostrzeże?

Już niedługo nowy selekcjoner reprezentacji Polski, Jan Urban zadebiutuje w nadanej mu przez prezesa PZPN roli. 4 września kadra pod jego wodzą poleci do Holandii, by spróbować urwać punkty mocnemu zespołowi "Oranje". Będzie to czwarte starcie reprezentacji Polski w trwających eliminacjach do mistrzostw świata 2026. Przypomnijmy, że przyszłoroczny mundial odbędzie się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.

Jak do tej pory, kadra prowadzona dotąd przez Michała Probierza wygrała mecze z Litwą (1:0) i Maltą (2:0), a przegrała z Finlandią (1:2). Po trzech kolejkach biało-czerwoni zajmują w grupie eliminacyjnej trzecią pozycję, która nie daje nam awansu na mundial. Przed Janem Urbanem jest więc trudne zadanie, polegające nie tylko na wywalczeniu promocji na MŚ 2026, ale też na ustabilizowaniu atmosfery w szatni. To pokłosie decyzji Probierza o odebraniu opaski kapitańskiej Robertowi Lewandowskiemu i przekazaniu jej Piotrowi Zielińskiemu. Pamiętamy, że krótko po tej informacji napastnik FC Barcelony opublikował komunikat, że rezygnuje z gry dla Polski, dopóki trenerem będzie Michał Probierz. Teraz Jan Urban będzie zabiegał o powrót "Lewego".

Jan Urban będzie też chciał skonstruować zespół po swojemu. W rozmowie z TVP Sport przyznał, w jaki sposób chciałby, aby grała jego kadra. Trener wyjaśnił, że preferuje grę techniczną i lubi, gdy jego drużyna kontroluje przebieg meczu. Nawet kosztem mniejszej liczby okazji bramkowych. Trudno jednak oczekiwać, by biało-czerwoni zagrali w ten sposób z Holandią. Urban przyznał, że chciałby, "żeby Holandia się wkurzała".

- Chciałbym, żeby Holandia się wkurzała. Bardzo wymagający przeciwnik, faworyt spotkania z nami. Jeśli jesteś w stanie takiej drużynie, jak Holandia czy Hiszpania przez jakiś czas zabrać piłkę, to oni w takich sytuacjach czują się bardzo niekomfortowo, bo to oni są tymi, którzy chcą dominować - mówił Jan Urban w rozmowie z TVP Sport.

Zawodników w Polsce, grających na poziomie profesjonalnym, jest multum. Sytuacja robi się trudniejsza, kiedy przychodzi do wyboru konkretnych nazwisk. O ile bramkarzami Polska stoi, tak trudniej już mówić o urodzaju, chociażby na pozycji bocznego obrońcy. Na lewej stronie gramy raczej Nicolą Zalewskim, który jednak jest usposobiony bardziej ofensywnie. W odwodzie są również Tymoteusz Puchacz czy Jakub Kamiński, który nieraz jest rozrzucany po obu stronach boiska. Teraz chęć gry dla biało-czerwonych wyraził 18-latek z Albanii, Albert Malaj.

Młody piłkarz urodził się w Toronto, ale pochodzi z rodziny polsko-albańskiej. Miał już okazję reprezentować kadrę Albanii do lat 17. Zadebiutował, gdy miał 15 lat i 9 miesięcy. W sumie zagrał w 4 meczach towarzyskich.

Albert Malaj nie miał jeszcze okazji zagrać dla starszych roczników. Nie było to jednak spowodowane kwestiami sportowymi, a bardziej prawnymi. W rozmowie z serwisem iGol.pl 18-letni piłkarz wyjaśnił, że chodzi o "problemy z paszportem", przez które "nie mógł przyjeżdżać na starsze roczniki".

Okazuje się, że lewy obrońca był obserwowany przez polskich skautów, a nasza strona nawiązała już nawet kontakt z Malajem. Dzięki temu 18-latek postanowił postarać się o polski paszport, który daje mu więcej możliwości, jeśli chodzi o grę w Europie.

- Miałem już wcześniej kontakt ze strony skauta związanego z reprezentacją Polski do lat 17. Niestety rozmawialiśmy krótko i na tym się temat zakończył. Mam polski paszport i chociaż trudno było go zdobyć, to na szczęście wszystko potoczyło się pozytywnie. Jest to bardzo cenne, bo mogę teraz bardziej poznawać swoje polskie korzenie, i będzie to ułatwieniem, gdy kiedyś może zamieszkam w Polsce. Po drugie wiadomo, że posiadanie paszportu kraju z Unii Europejskiej daje więcej możliwości - mówił Albert Malaj w rozmowie z iGol.pl.

Za chwilę przyznał, że jego głównym marzeniem jest gra w reprezentacji Polski.

Podkreślę jednak, że głównym marzeniem jest gra w reprezentacji Polski

Albert Malaj przyznał w tej samej rozmowie, że jego nominalną pozycją jest lewy obrońca. Nie ogranicza się jednak do tego jednego ustawienia.

- Moja główna pozycja to lewa obrona, ale mam też spore doświadczenie w grze na półlewym środkowym obrońcy, w ustawieniu z dwójką i trójką. Z powodzeniem grywałem też na obu skrzydłach - powiedział, dając znać Janowi Urbanowi, że jest wszechstronnym zawodnikiem.

Albert Malaj będzie występował w tym sezonie dla chorwackiego NK Uljanik, na trzecim poziomie rozgrywkowym. To drużyna rezerw zespołu NK Istra 1916. Tam doświadczenia nabierają szczególnie młodzi piłkarze, w tym właśnie Malaj.

Rozwiń

Rozwiń

Polsat Sport Polsat Sport

Jan Urban Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

Jan Urban Adam Burakowski East News

Robert Lewandowski, Jan Urban ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER, PIOTR DZIURMAN/REPORTER East News