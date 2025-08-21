Bajeczny pierwszy set, ale co stało się potem. Męczarnie Polaków, niespodzianka

O ile pierwsze piłki pierwszego seta mogły dać ekipie Portoryko nadzieję na podjęcie walki z biało-czerwonymi, to Polacy szybko wrzucili wyższy bieg i zaczęli mocno odjeżdżać rywalom. Od stanu 5:4, nasi siatkarze zaczęli punktować serią, na co przeciwnicy kompletnie nie mieli recepty. W pewnym momencie 11:6, a chwilę później już 14:7 i jasne było, że biało-czerwoni tej partii z rąk nie wypuszczą. Tak też się stało. Kilka kolejnych serii punktowych i Polacy pewnie zwyciężyli pierwszego seta 25:15, co zajęło im zaledwie 20 minut.

To jednak mocno podrażniło ambitnych Portorykańczyków, którzy ze zdecydowanie większą energią i animuszem weszli w drugą partię, bombardując Polaków mocną i celną zagrywką, stwarzając naszym reprezentantom masę problemów w przyjęciu. To pozwoliło im prowadzić nawet 7:5.

Podopieczni Piotra Grabana złapali kontakt, ale to nie ostudziło entuzjazmu rywali, którzy dostali wiatru w żagle i udało im się punktować w mniejszych seriach, co przełożyło się na wynik 15:12. Do tego biało-czerwoni pomagali przeciwnikom, popełniając błędy w ataku.

Niespodzianka na start mistrzostw świata. Portoryko postraszyło Polaków, zacięty bój

Gdy już wydawało się, że Portoryko bez problemów utrzyma korzystny wynik, nasi reprezentanci poprawili atak, dorzucając punkt bezpośrednio z zagrywki i zrobiło się pod 21. Wojciech Gajek zaszalał w polu zagrywki i zanotował 3 asy serwisowe z rzędu. Mając dwie piłki setowe, Polacy nie mogli tego zmarnować i wykorzystali już pierwszą z nich, wygrywając 25:22.

Po wyrównanej, drugiej partii podopieczni Piotra Grabana wiedzieli już, że nie mogą sobie pozwolić na zbyt duże rozluźnienie, jeśli chcą wygrać pierwsze spotkanie na turnieju 3:0.

Nerwowa końcówka drugiego seta faktycznie dała Polakom do myślenia, bo po zmianie stron znów zaczęli oni grać to, co w pierwszej partii. Dobre przyjęcie i pewne ataki pomogły zapunktować serią, co znacznie ułatwiło grę biało-czerwonym.

Portorykańczycy rzucili wszystkie siły do ataku, ale to nie wystarczyło. Pod koniec seta udało im się zniwelować przewagę, ale nie doskoczyli już do Polaków i ci wykorzystali już pierwszą piłkę meczową, kończąc partię 25:22, a cały mecz 3:0.

Od pewnego zwycięstwa siatkarze Piotra Grabana zaczęli więc zmagania w chińskim Jiangmen. Nie będą mieli jednak zbyt wiele czasu na regenerację, bowiem już jutro zagrają z Koreą Południową, a w sobotę zmierzą się z Kanadą.

Piotr Graban z reprezentacją Polski U-21 awansował do finałów mistrzostw Europy. Mimo że dwóch najlepszych graczy zabrał mu Nikola Grbić Marcin Golba/Nur Photo via AFP & Krzysztof Porębski/Press Focus AFP/Newspix