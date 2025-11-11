Ostatni sezon? Lewandowski ujawnia ws. przyszłości. Polak zaskoczył, w Barcelonie już wiedzą

Przed nami kluczowe miesiące, jeśli chodzi o przyszłość Lewandowskiego u schyłku jego kariery. Choć do tej pory nie było wątpliwości co do tego, że polski napastnik chce zostać w Barcelonie, to teraz on sam zasiał w tej sprawie ziarno niepewności.

Polski napastnik został zapytany o tę kwestię na konferencji prasowej reprezentacji Polski. - Nawet jeśli, załóżmy, klub przyszedłby do mnie, nie odpowiedziałbym - wyznał Lewandowski.

To nie jest moment na decyzję. Lewandowski wprost o swojej przyszłości

Polakowi nie chodziło jednak o to, że odmówiłby FC Barcelona już w tym momencie. Interpretacja tego zdania wydaje się dość oczywista, kiedy przytoczymy pełną wypowiedź.

- Tu nie chodzi o ruch klubu. Przede wszystkim ja sam muszę odpowiedzieć sobie na pytanie, co ja będę chciał robić. W tym momencie nie znam takiej odpowiedzi - wyznał.

- Dlatego też mi się nie spieszy, mam wewnętrzny spokój. To jest najważniejsze. Nawet jeśli, załóżmy, klub przyszedłby do mnie, nie odpowiedziałbym. Bo ja muszę też wyczuć najlepszą sytuację dla mnie - dodał.

- Mam więc spokój, nie spieszy mi się i z drugiej strony też nie oczekuję niczego innego - skwitował.

Robert Lewandowski ma 37 lat. W takim przypadku rozsądnym wydaje się być niepodejmowanie długoterminowych decyzji.

W ostatnim meczu z Celtą Vigo Lewandowski zdobył trzy gole i zapewnił FC Barcelona ważne zwycięstwo na trudnym terenie. Takimi występami Polak z pewnością przybliża się do pozostania w FC Barcelona. Jego przyszłość rozstrzygnie się jednak bliżej końca sezonu 2025/26.

Wszystko zależy od tego, czy w tym czasie klub uzna, że chce zatrzymać go u siebie i czy polski napastnik również będzie chciał zostać i poczuje się na siłach, aby strzelać gole dla Barcy w sezonie 2026/27.

W FC Barcelona wiedzą już jednak, że w tym momencie nie ma co proponować Polakowi kolejnej umowy, ponieważ propozycja pozostanie bez odpowiedzi. Obie strony zasiądą do tych rozmów w pierwszej połowie 2026 roku.

Już 14 listopada Robert Lewandowski rozegra swój kolejny mecz w barwach reprezentacji Polski. Podopieczni Jana Urbana zmierzą się z Holandią w ramach kwalifikacji na mistrzostwa świata, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku w 2026 roku.

Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona w sezonie 2025/2026 Urbanandsport AFP

Robert Lewandowski w FC Barcelona MIGUEL RIOPA East News

Lamine Yamal i Robert Lewandowski MIGUEL RIOPA AFP