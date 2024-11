Lewandowski przed wielką szansą. Dołączy do Ronaldo i Messiego przed własną publicznością?

Od samego rana polski e media żyją tematem Roberta Lewandowskiego. Trudno się zresztą temu dziwić. Kapitan reprezentacji Polski może we wtorek po raz kolejny zapisać się złotymi zgłoskami w historii piłki nożnej. Na ten moment 36-latek może pochwalić się dorobkiem 99 bramek w 124 występach w Lidze Mistrzów . Jeżeli uda mu się pokonać bramkarza Stade Brest, dołączy do dwóch największych legend futbolu. Cristiano Ronaldo ma na koncie 140 goli w najbardziej elitarnych rozgrywkach na świecie, a Leo Messi - 129.

Nadzieja na świętowanie we wtorek nie opiera się jednak wyłącznie na historii. Lewandowski notuje spektakularny sezon i pod wodzą Hansiego Flicka wrócił do najwyższej dyspozycji. Nawet w rozczarowującym spotkaniu z Celtą Vigo (2:2) udało mu się wpisać na listę strzelców. I to pomimo że Polak wrócił do gry świeżo po urazie pleców.