Była 26. minuta, przeraźliwe gwizdy. Tak Lewandowski zaczął pisać historię

6 listopada 2024 roku Robert Lewandowski zdobył dublet w meczu Crvena Zvezda - FC Barcelona w Lidze Mistrzów i w ten sposób, z dorobkiem 99 bramek na koncie, znalazł się na skraju osiągnięcia wyjątkowego kamienia milowego w rozgrywkach Champions League. Jak jednak zaczynał się ten swoisty strzelecki pochód Polaka? W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie trzeba cofnąć się do sezonu 2011/2012 i październikowego wieczoru, kiedy to trybuny stadionu w Pireusie dosłownie kipiały od emocji.