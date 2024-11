Tymczasem to już pewne, że nie zobaczymy go także w starciu z Brestem, a bez nastolatka na murawie od pierwszych minut FC Barcelona nie wygrała w tym sezonie żadnego meczu i na łącznie trzy takie przypadki zdobyła ledwie jeden punkt.

Hansi Flick ma w związku z tym niemały ból głowy i to właśnie rozwiązanie, jakie wymyśli na mecz z rewelacją tych rozgrywek Ligi Mistrzów, budzi największe wątpliwości. - Zespół Barcelony musi pokazać, że może wygrać bez Lamine'a . Flick mógłby umieścić Fermina Lopeza w wyjściowym składzie - proponuje dziennik As. Tyle że niemiecki trener próbował już tego rozwiązania w San Sebastian i po 69 minutach zdecydował się zdjąć 21-latka z boiska.

W Vigo na prawym skrzydle zameldował i popisał się Raphinha, ale na lewej stronie nie czuł się za to zbyt dobrze Dani Olmo, więc to wyjście też nie będzie idealne. - Może Raphinha wróci na lewe skrzydło, a trener będzie szukał czwartej kombinacji - sugeruje Marca. Przy okazji pod znakiem zapytania jest też, kto zastąpi mającego problemy zdrowotne Alejandro Balde.

Robert Lewandowski nie ma sobie równych. Hiszpanie nie mają wątpliwości. "Nietykalny"

Hiszpańskie media nie mają za to wątpliwości co do Roberta Lewandowskiego, na którym oczy Polaków skupiają się dzisiaj wyjątkowo mocno. Napastnik staje bowiem przed szansą zapisania się w historii elitarnych rozgrywek i zdobycia setnej bramki w swojej karierze. Tym samym dołączyłby do bardzo wąskiego grona gwiazd, którym wcześniej się to udało. Zaliczają się do niego tylko Cristiano Ronaldo (140) i Lionel Messi (129).