Juventus ogłosił ws. Arkadiusza Milika. Przyszłość Polaka już jasna

Arkadiusz Milik od momentu przyjścia do włoskiej Serie A zdawał się być destynowany do gry w Juventusie. Już podczas jego kariery w barwach SSC Napoli nieustannie pojawiały się plotki o jego przenosinach do stolicy Piemontu. Wówczas jednak kompletnie nic z tego nie wyszło. Przenosiny z Napoli do Juve zawsze bowiem oznaczają dla kibiców zdradę i wiążą się z bardzo nieprzyjemnymi konsekwencjami "na mieście".

