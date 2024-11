Kądzior przerwał milczenie po brutalnym faulu Podolskiego. Oto co miał mu do powiedzenia

Eksperci bez wątpliwości. Podolski powinien wylecieć z boiska

Kądzior: takiego faulu nie da się wytłumaczyć w taki sposób

Dobrze znam smak tych derbów, bo wielokrotnie grałem po obu stronach barykady. Jakieś zahaczenie to normalna rzecz, natomiast takiego faulu nie da się wytłumaczyć w taki sposób. Uważam, że zawodnikowi o tak dużej klasie sportowej, której nikt nie może mu odmówić – zawodnika z takimi osiągnięciami w Ekstraklasie nigdy nie było i nigdy już nie będzie – tego typu zachowania po prostu nie przystoją. To tylko świadczy o klasie człowieka

Kądzior nie ukrywał, że to bezmyślne wejście mogło mieć znaczny wpływ na jego dalszą karierę. "Mam jeszcze pół roku kontraktu z Piastem i gdyby doszło do jakiegoś złamania, trudniej byłoby myśleć o tym, co dalej. Niezręcznie mi to komentować" - dodał skrzydłowy "Piastunek".