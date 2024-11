Francuzi drżą przed Lewandowskim. Przypominają bolesny moment. "To odroczenie"

Wiele wskazuje na to, że kibiców czeka dziś wyjątkowy moment w historii polskiej piłki nożnej. Jeżeli Robert Lewandowski zdobędzie wieczorem bramkę przeciwko francuskiemu Brest, to osiągnie barierę stu strzelonych goli w Lidze Mistrzów. Media nad Sekwaną od paru godzin zapowiadają mecz w stolicy Katalonii. Skupiają się głównie na naszym reprezentancie, uważając go za największe zagrożenie. Wspominają też rozczarowujący moment sprzed kilku tygodni.