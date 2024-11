Lewandowska organizuje kolejny obóz. By wziąć udział, trzeba sporo wyłożyć

Anna Lewandowska szykuje się do operacji i przez kilka tygodni nie będzie mogła funkcjonować na pełnych obrotach sportowo, ale już teraz szykuje się do kolejnego organizowanego przez siebie w Polsce obozu treningowego. Małżonka kapitana reprezentacji Polski za możliwość wzięcia udziału w tym wydarzeniu chce niemałych pieniędzy od swoich fanów. Dla niektórych cena to jedna pensja.