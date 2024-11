Lewandowski kompletnie pominięty. Taki cios na kilka godzin przed meczem

Tym stał się właśnie kapitan reprezentacji Polski , który w nowych barwach od początku prezentował swój najwyższy poziom. Polak zaczął jednak grać zdecydowanie gorzej po mistrzostwach świata w Katarze i przez ponad rok nie potrafił wrócić do najlepszej dyspozycji. Dopiero przyjście Hansiego Flicka latem 2024 roku sprawiło, że "Lewy" znów dołączył do grona tych, których co weekend podziwia właściwie cały piłkarski świat.

Valdano zszokował świat. Te słowa mogą się ponieść

Tego lata do klubu trafił także Dani Olmo i był to jedyny transfer, na jaki zdecydowała się "Duma Katalonii", która wciąż musi zmagać się z problemami finansowymi. Dla wielu ten ruch wydawał się dziwny, bo gdy się spojrzy w zestawienie drugiej linii Barcelony, to nie widzimy tam braków, a raczej przepełnienie. Hiszpan do drużyny wprowadził się dobrze, być może nawet lepiej niż "Lewy", ale trudno mówić tu o takim efekcie wow, jaki wywołał "Lewy".