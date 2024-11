FC Barcelona uderzyła pięścią w stół. Kibice nie wejdą na stadion. Są wściekli

Delikatny konflikt pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za doping FC Barcelona a klubem trwa już od jakiegoś czasu . Fani nabroili swoim zachowaniem poza granicami Hiszpanii, za co karę od UEFA otrzymała "Duma Katalonii". Działacze nie zamierzali uszczuplać budżetu, dlatego przedstawili wspomnianym kibicom żądania - albo grupy Almogavers, Front 532, Nostra Ensenya i Supporters Barca wyłożą pieniądze za to, że ich członkowie nieodpowiednio zachowali się w delegacji, albo ich sektor zostanie zamknięty.

Kibice odpowiadają klubowi. "Nie mamy działać jak policja"

Na odważne posunięcie działaczy zareagowały już również grupy, które nie pojawią się we wtorkowy wieczór na Stadionie Olimpijskim. "Chcieliśmy spotkać się z klubem, aby porozmawiać o tej sytuacji, a klub wyraził na to gotowość, ale wtedy, gdy zapłacimy wcześniej 21 000 euro, których się od nas domagają, coś, czego nie mogliśmy zrobić, ponieważ to było przyjęcie odpowiedzialności zbiorowej. My współpracujemy. (...) Nie mamy działać jak policja, to klub ma narzędzia, aby zlokalizować i ukarać osobę, która zachowuje się nagannie i karalnie. Nie można kryminalizować kolektywu za działania indywidualne. Na trybunie organizującej doping są nas 572 osoby, a postępowań było 14 - brzmi najważniejszy fragment oświadczenia.