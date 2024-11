Jan Furtok nie żyje. Wspomnienie przyjaciela: "Był tym trochę podłamany"

To on był gwiazdą przed Robertem Lewandowskim. "Zawsze wiedział, gdzie się ustawić"

Nie dziwi zatem fakt, że interesowały się nim zagraniczne kluby. Ostatecznie Furtok trafił do Hamburger SV , zostając w tym klubie prawdziwą legendą. Już w pierwszym meczu napastnik z Katowic wpisał się na listę strzelców. W HSV miał zastąpić Mirosława Okońskiego i czynił to znakomicie.

Furtokowi wcale nie było łatwo, bo polskie władze odmówiły wówczas wyjazdu do Niemiec jego żonie i dzieciom, uznając ich za współwinnych ucieczki Andrzeja Rudego do Niemiec. Ostatecznie po tym, jak sprawę załatwiło HSV i niemiecka federacja, rodzina dotarła do Niemiec po dwóch miesiącach, a sam Furtok szybko przyjął niemieckie obywatelstwo , nie zrzekając się oczywiście polskiego.

Kiedy wyjechał do Niemiec, to nie grał zbyt wiele w polskiej reprezentacji. Klub nie chciał go puszczać i Jasiu był tym trochę podłamany. Dlatego w reprezentacji rozegrał tak mało spotkań

Szewczyk przyznał, że odkąd Furtok wyjechał do Niemiec, to nie mieli wielkiego kontaktu ze sobą. Bywało, że przyjeżdżał on do piłkarzy GKS Katowice na zgrupowanie do Wisły. Najczęściej mogli się spotykać na obiektach klubu.