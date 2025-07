Co dalej z Lewandowskim? Padło kluczowe pytanie. Jest odpowiedź Polaka

To samo, co o całej drużynie, Polak powiedział także o Laminie Yamalu. - W tym roku może prezentować się lepiej niż w ubiegłym. Z każdym rokiem będzie lepiej, nie jest już dzieckiem - stwierdził 36-latek.

"Lewy" skomplementował także nowy nabytek Barcelony - Marcusa Rashforda. Jest bowiem przekonany o tym, że jego szeroki wachlarz umiejętności i zalet wzmocni siłę ognia w ataku Barcelony. - To utalentowany zawodnik, jest w formie i może nam pomóc na różnych pozycjach. Bardzo ważna będzie jego wszechstronność, to będzie bardzo dobre dla zespołu.

- Czy to mój ostatni rok tutaj? Nie wiem... Nie mam w głowie zbyt wiele myśli na ten temat. Jestem spokojny. Teraz najważniejsze jest to, co mogę zrobić w tym sezonie - stwierdził "Lewy", któremu podczas podróży do Azji towarzyszy także polski bramkarz Barcelony - Wojciech Szczęsny.