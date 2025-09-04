A jednak, plotki się potwierdziły, jest decyzja ws. Lewandowskiego. Jan Urban ogłasza

Ostatnie lata kibiców piłkarskiej reprezentacji Polski z pewnością nie należą do najłatwiejszych. Biało-Czerwoni bowiem nie osiągają takich wyników, jakby chcieli tego fani, ale także sami piłkarze. Ponadto Cezary Kulesza regularnie decyduje się na zmiany selekcjonera. Swój czas na czele PZPN-u rozpoczynał z Paulo Sousą w tej roli, potem przyszedł czas Czesława Michniewicz, Fernando Santosa i Michała Probierza.

Najlepiej pod względem wyników wypadł Michniewicz, ale poza boiskiem działo się wiele złego. Pierwszy raz w swojej kadencji Kulesza zdecydował się na postawienie na dwóch Polaków z rzędu. Po rozstaniu z Michałem Probierzem prezes PZPN-u zdecydował się powierzyć stery w kadrze w ręce Jana Urbana, który ma naprawdę bardzo dużo pracy do wykonania.

Znamy skład Polski na mecz z Holandią

Najpierw rozwiązał kwestię opaski kapitana, ta ponownie trafiła na ramię Roberta Lewandowskiego, który wrócił do reprezentacji. Na wrześniowym zgrupowaniu nie pojawił się jednak choćby Jakub Moder, który ma problemy zdrowotne. Jan Urban w swoim pierwszym spotkaniu musiał zmierzyć się z Holandią, a przy ustalaniu składu było kilka niewiadomych, jak pozycja bramkarza czy sytuacja Lewandowskiego, który mimo braku minut przewidywany był do gry od początku. Znamy już decyzje nowego selekcjonera, jest debiut.

Skład Polski na mecz z Holandią: Łukasz Skorupski; Matty Cash, Przemysław Wiśniewski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior; Jakub Kamiński, Bartosz Slisz, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński, Nicola Zalewski; Robert Lewandowski.

Skład Holandii na mecz z Polską: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul Van Hecke, Virgil van Dijk, Micky van De Ven; Ryan Gravenberch, Tijani Reijnders, Frenkie de Jong; Xavi Simons, Memphis Depay, Cody Gakpo.

Sytuacja w tabeli polskiej grupy po czterech kolejkach jest bardzo ciekawa. Na czele tabeli są bowiem Finowie, którzy uzbierali siedem oczek w czterech meczach. Drugie miejsce zajmują Holendrzy z sześcioma punktami w dwóch spotkaniach, a dopiero trzecia lokata przypada Polakom, którzy w trzech spotkaniach uzbierali sześć punktów. Start spotkania z Holandią o godzinie 20:45. Relacja tekstowa na żywo na Sport.Interia.pl.

Polsat Sport Polsat Sport

Robert Lewandowski, w tle Jan Urban, 01.09.2025 r. LUKASZ KALINOWSKI East News

Robert Lewandowski przed meczem z Holandią Micha³ Meissner PAP

Nowy selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban oraz Robert Lewandowski - najlepszy strzelec FC Barcelona Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP