Jeszcze kilka tygodni temu chyba nikt nie spodziewał się takiego zwrotu akcji związanego z Wojciechem Szczęsnym . Polak, który zadeklarował przejście na piłkarską emeryturę, jest właśnie o krok od dołączenia do FC Barcelona . Kwestia podpisania kontraktu to już rzekomo tylko kilkadziesiąt godzin . Hiszpańscy działacze zareagowali ekspresowo, ponieważ potrzebowali zastępstwa za poważnie kontuzjowanego Marca-Andre ter Stegena. Golkiper upadł na tyle niefortunnie podczas niedawnego starcia z Villarrealem, że uszkodził kolano i najprędzej wróci dopiero pod koniec rozpoczętej niedawno kampanii.

Kibiców z kraju nad Wisłą ogarnęła oczywiście uzasadniona euforia. Niektórzy idą o krok dalej i marzą o tym, by doświadczony golkiper na chwilę wrócił również do reprezentacji. Ta solidnie rozpoczęła zmagania w Lidze Narodów - od zwycięstwa na trudnym terenie w Szkocji oraz minimalnej porażki w Chorwacji . Redakcja WP SportoweFakty w związku z tym postanowiła zapytać o kwestię popularnego "Szczeny" człowieka, który obecnie stoi na czele polskiego futbolu, a więc Cezarego Kuleszę.

Szczęsny jeszcze nie powiedział ostatniego słowa w reprezentacji? Kulesza komentuje

"Wojtek dużo wnosił do reprezentacji. Był jej liderem. To doświadczony bramkarz i doświadczony reprezentant. Jego obecność działała dobrze na reprezentację. To jest jednak moja prywatna opinia, a nie opinia Cezarego Kuleszy-prezesa PZPN. Wojtek jest w kwiecie wieku, ale to nie ja podejmuję decyzję w tej sprawie. To leży w gestii trenera Probierza i samego Wojtka" - przekazał prezes PZPN.