Najpierw Szczęsny, a teraz jeszcze coś takiego. Kolejny bramkarz kadry ma dość

Marcin Bułka nie doszedł do porozumienia z władzami OGC Nice. To oznacza, że jego obecna umowa nie doczeka się prolongaty. Jak informuje "L'Equipe", polski bramkarz opuści klub po zakończeniu obecnego sezonu, mimo że posiada kontrakt ważny do połowy 2026 roku. Niewykluczone, że definitywnie pożegna się z Ligue 1. Już w letnim okienku transferowym był kuszony przez gigantów z Włoch i Anglii.