Peszko, Terry, Evra nie zagrają w Polsce. Szlachetny gest organizatorów

"Mecz legend", który miał się odbyć 5 października na Polsat Plus Arenie w Gdańsku miał być wielkim wydarzeniem. Organizatorzy stopniowo podgrzewali atmosferę ogłaszając kolejnych uczestników. To nie tylko słynni niegdyś piłkarze z Johnem Terrym zwycięzcą Ligi Mistrzów w barwach Chelsea na czele. Poza nim mieli zagrać m.in. Patrice Evra, Luis Garcia , Theo Walcott , Marcin Wasilewski, Flavio Paixao , Michał Pazdan itd., a ambasadorem wydarzenia został Sławomir Peszko, obecnie realizujący się jako trener II-ligowej Wieczystej Kraków .

Dochód z tego wydarzenia miał zostać przeznaczony na potrzeby 9-letniego Wojtka Feliksa z Opola, który swoją determinacją i radością życia inspiruje każdego, kto go pozna. Mimo że zmaga się z niskorosłością i obustronnym niedosłuchem i ma za sobą już trzy poważne operacje, i wiele męczących rehabilitacji ale to nie powstrzymuje go przed marzeniami i pasjami. Wojtek marzy o tym, by zostać strażakiem. Dziewięciolatek kocha piłkę nożną i nie wyobraża sobie życia bez sportu. To właśnie dlatego nie może go zabraknąć na Meczu Legend, gdzie będzie mógł przeżywać sportowe emocje na najwyższym poziomie.