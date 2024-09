Wielki powrót do reprezentacji Polski, koniec czekania. To ma być plan Probierza

"Biało-Czerwoni" do walki o punkty w LN powrócą przy tym już w połowie października, kiedy to czekać ich będzie nie tylko rewanż z ekipą "Vatrenich", ale i pierwsze starcie z przewodzonymi przez Cristiano Ronaldo Portugalczykami. Selekcjoner Michał Probierz niebawem będzie musiał podjąć ostateczne decyzje co do powołań na te spotkania i... zapowiada się tu pewien ciekawy ruch.

