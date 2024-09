Wyciekły informacje o zarobkach Szczęsnego w Barcelonie. Ujawniono kwotę

To już praktycznie przesądzone - Wojciech Szczęsny w ten weekend zacznie finalizować wszelkie formalności przed dołączeniem do FC Barcelona, a jego umowa ma zostać podpisana w poniedziałek. Polski bramkarz zwiąże się z "Dumą Katalonii" do 30 czerwca 2025 roku. W tym momencie nic nie wiadomo o ewentualnej opcji przedłużenia kontraktu, ale nie zdecydowanie nie można tego również wykluczyć.