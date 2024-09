Miał objąć reprezentację Polski, wraca do ojczyzny. Odbuduje lokalną potęgę

Losy Dinama Zagrzeb, które kiedyś zdecydowanie dominowało w rozgrywkach ligi chorwackiej HNL (25 tytułów mistrzowskich w ciągu 33 sezonów), mogą być przestrogą dla polskich klubów, wpadających w szał zwalniania trenerów. Działacze klubu z chorwackiej stolicy rozstali się z trenerem Sergejem Jakiroviciem po rekordowej przegranej w Lidze Mistrzów 2:9 z Bayernem Monachium. Zwolnionego szkoleniowca zastąpił jego asystent Sandro Perković, ale to nie poprawiło sytuacji zespołu, a wręcz przeciwnie - ostatnia porażka 1:4 ze Slavenem Belupo Koprivnica, który do tej pory miał na koncie jeden punkt, to jedna z największych kompromitacji Dinama w XXI wieku.

Miał być trenerem reprezentacji Polski. Wraca na "stare śmieci"

W rozgrywkach 2023/24 Bjelica przez pół roku stał za sterami drużyny z Bundesligi, Union Berlin i nie był to udany czas. Głośno o 52-latku zrobiło się już w styczniu, po meczu z Bayernem Monachium. Chorwat został zawieszony na trzy kolejki i musiał zapłacić 25 tys. euro kary. To pokłosie łobuzerskiego incydentu - szkoleniowiec starł się wówczas przy linii bocznej z Leroyem Sane, naruszając jego nietykalność cielesną. Chorwat nie doczekał końca rozgrywek, do końca których Union musiał się bronić przed degradacją. A przecież rok wcześniej zespół z niemieckiej stolicy wywalczył awans do rozgrywek Ligi Mistrzów. Teraz cele Dinama Zagrzeb i Nenada Bjelicy wydają się być całkowicie zbieżne - chcą odbudować nadszarpniętą reputację.