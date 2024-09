Lech skompromitował się w Pucharze Polski. Ale i tak może świętować. Kuriozum

Lech wypada za burtę Pucharu Polski i... wciąż wierzy w końcowy triumf. Jak to możliwe?

Kibice "Kolejorza"... nadal mogą jednak liczyć na zdobycie Pucharu Polski . Jak to możliwe? W grze pozostają nadal rezerwy poznańskiego klubu.

W środę Lech II awansował do 1/16 finału. Po 120 minutach rywalizacji z Baryczem Sułów utrzymywał się wprawdzie bezbramkowy remis, ale potem szczęście uśmiechnęło się do ekipy z Wielkopolski. Wygrana 5:3 seria rzutów karnych oznaczała promocję do następnej fazy zmagań.