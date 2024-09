Wyciekła nowa informacja ws. Szczęsnego. Dwa źródła potwierdzają

Media zgadają się co do tego, że lada dzień Wojciech Szczęsny zostanie zaprezentowany jako nowy piłkarz FC Barcelona. Polski bramkarz musi jeszcze przejść testy medyczne i złożyć swój podpis na umowie, która będzie obowiązywać do końca czerwca 2025 roku. Fabrizio Romano podał nową informację w związku operacją mającą na celu sprowadzenie Polaka do "Dumy Katalonii".