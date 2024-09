Były reprezentant Polski znalazł nowy klub. Jest oficjalny komunikat

Krychowiak niedawno, bo we wrześniu ubiegłego roku, zakończył karierę reprezentacyjną . W 100 występach w narodowych barwach zdobył pięć goli.

"Krycha" w wieku 18 lat wyjechał z Polski nad Sekwanę, gdzie był graczem Girondins Bordeaux , Stade Reims i Nantes. W 2014 roku trafił do Sevilla FC , z którą osiągnął pierwsze drużynowe sukcesy .

Grzegorz Krychowiak dwa razy wygrał Ligę Europy

Pomocnik w 2015 i 2016 roku wygrał bowiem Ligę Europy . Szczególnie ten pierwszy finał był dla niego ważny, bowiem odbywał się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jego drużyna wygrała 3-2, a on zdobył pierwszą bramkę dla swojego zespołu , doprowadzając do remisu 1-1.

Dobra postawa w Primera Division, a także udany występ na Euro 2016, pozwolił Krychowiakowi na transfer do PSG. I choć zdobył z nim Puchar Francji i Puchar Ligi, to nie przebił się do podstawowego składu i musiał zmienić pracodawcę.