Rewanż z Chorwacją za chwilę, a Probierz traci członka sztabu. Nagła oferta

Polski Związek Piłki Nożnej pożegnał się w środę publicznie z Marcinem Włodarskim, który skorzystał z oferty Zagłębia Lubin i zastąpi na stanowisku szkoleniowca "Miedziowych" zwolnionego Waldemara Fornalika. 42-latek pełnił do tej pory funkcję selekcjonera reprezentacji Polski do lat 16, a od marca był także włączony do sztabu pierwszej kadry Michała Probierza jako przedstawiciel trenerów "młodzieżówek".

