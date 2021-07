Angielski piłkarz dał swej drużynie prowadzenie po 1 minucie 57 sekundach gry finałowego meczu, czym przebił dotychczasowy rekord należący od 1964 roku do Hiszpana Jesusa Peredy. Dał on prowadzenie hiszpańskiej drużynie w 6. minucie finałowego starcia Euro 1964 z zespołem ZSRR na stadionie Santiago Bernabeu w Madrycie. Co ciekawe, półtorej minuty później radzieccy piłkarze wyrównali po bramce Galimziana Chusajnowa - piłkarza pochodzenia tatarskiego. Hiszpania ostatecznie wygrała tamten finał 2-1.





Euro 2020. Który gol najszybszy?

Luke Shaw był znacznie szybszy, on potrzebował bez mała dwóch minut. To najszybszy gol w finałowym meczu Euro, ale już nie wszystkich imprez - tu poza zasięgiem jest Holandia z finałowego starcia z RFN podczas mundialu 1974 roku. W zaledwie 80 sekund zdołała zdobyć gola z rzutu karnego, który wykonał Johan Neeskens po faulu Niemców na Johannie Cruyffie w pierwsze akcji meczu. Wtedy Niemcy ten finał i tak wygrali.



Nie jest to także najszybszy gol turnieju Euro 2020. Duńczyk Yussuf Yurary Poulsen potrzebował 1 minuty 39 sekund do pokonania bramkarza Belgii w meczu grupowym. Rekordem Mistrzostw Europy jest bramka Rosjanina Dimitrija Kiriczenki w grupowym meczu z przyszłym mistrzem Grecją na Euro 2004. Rosyjski zespół wygrał 2-1, a Kiriczenko zdobył bramkę w 1 minucie 7 sekundzie starcia.





