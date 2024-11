Rasistowski skandal w Anglii. Obraził kolegę z drużyny, nie uniknie surowej kary

We wrześniu Rodrigo Bentancur powiedział na wizji żart, który ostatecznie kosztować go będzie dłuższy rozbrat z boiskiem. A na całej sytuacji najwięcej straci Tottenham Hotspur .

Bentancur: oni wszyscy wyglądają tak samo

Kilka miesięcy temu Rodrigo Bentancur otrzymał nauczkę, że na wizji trzeba uważać na każde słowo . Dziennikarz stacji Canal 10 podczas rozmowy poprosił go o pokazanie koszulki jego kolegi z drużyny Tottenham Hotspur - Heung-min Sona.

"Koszulkę Sonny'ego? Ona równie dobrze może należeć do jego kuzyna. Wszyscy Koreańczycy wyglądają przecież tak samo" - rzucił wówczas z uśmiechem reprezentant Urugwaju. Ta wypowiedź z miejsca odbiła się szerokim echem, a sprawą zajęło się Football Association. To skłoniło pomocnika do wystosowania przeprosin wobec klubowego kolegi.