Niesamowita nagonka na piłkarza Barcelony. Opuścił zgrupowanie i się zaczęło

Frenkie de Jong jest jednym z tych piłkarzy, przez których problemy zdrowotne FC Barcelona wpadła w ostatnim czasie w poważny kryzys kadrowy. Holender kibicom "Blaugrany" podpadł szczególnie, ponieważ do samego końca on i Ronald Koeman robili wszystko, aby mimo kłopotów ze zdrowiem zawodnik pojechał do Niemiec na Euro 2024.

De Jong opuszcza zgrupowanie ze względów medycznych. Lawina krytyki, ale czy słusznie?

Komunikat ten może oznaczać tylko prewencyjne działanie mające zapobiec wystąpieniu kolejnych urazów. Frenkie de Jong w ostatnim czasie jest piłkarzem obciążonym i narażonym na kontuzje, a Koemen, odsyłając go do Barcelony, chce tego uniknąć.

Decyzja ta była łatwiejsza do podjęcia o tyle, że Holandia ma już zapewnione drugie miejsce w swojej grupie Ligi Narodów i na pewno weźmie udział w play-offach. Może więc pozwolić sobie na wystawienie nieco słabszego składu w meczu z Bośnią i Hercegowiną. Mimo to na Frenkiego de Jonga znów wylało się wiadro pomyj, ponieważ wściekli kibice od razu pomyśleli, że odwsłanie go do domu jest wynikiem odniesienia kolejnej kontuzji. A do tego najprawdopodobniej w ogóle nie doszło.