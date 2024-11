Jeszcze w godzinach porannych 28 października dziennikarze twierdzili, że po Złotą Piłkę za sezon 2023/24 sięgnie Vinicius Junior . Jose Felix Diaz z "Marki" już kilka tygodni wcześniej podawał informację, że to Brazylijczyk sięgnie po trofeum. Powtórzył swoje słowa w dzień gali około 9:00. Jego wiarygodność kilka godzin później mocno się zachwiała. "Vini" zajął bowiem dopiero drugie miejsce, głosowanie wygrał Rodri z Manchesteru City.

Według mediów "Królewscy" mieli w piątek otrzymać pierwsze sygnały o możliwej porażce swojej gwiazdy, a w sobotę być niemal pewni przegranej. Nie chcieli jednak wspominać o tym samemu zawodnikowi, by ten skoncentrował się na El Clasico (Barcelona wygrała na Santiago Bernabeu aż 4:0). Media wszczęły alarm dopiero w poniedziałek ok. 13:00-14:00, gdy czas mijał, a z bazy treningowej "Los Blancos" nie wyjeźdżała 50-osobowa delegacja, która miała udać się na lotnisko Barajas, a następnie do Paryża.