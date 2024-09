Tego jeszcze w piłce nie było. Tylko zażartował, grozi mu 12 meczów zawieszenia

- Chcesz koszulkę Sonny'ego? Ale to równie dobrze może być koszulka kuzyna Sonny'ego. Wszyscy Koreańczycy wyglądają przecież tak samo - rzucił Urugwajczyk.

Angielska federacja piłkarska uznała tę wypowiedź za obraźliwą. Na piłkarza nałożono już karę finansową. Oprócz tego grozi mu od sześciu do 12 meczów zawieszenia.

Bentancur w tarapatach. Przeprosił za żart, ale może za niego słono zapłacić

"Sonny, bracie! Przepraszam za to, co się stało. To był żart w złym guście. Wiesz, że cię kocham i nigdy bym cię nie obraził ani nie skrzywdził - ciebie ani nikogo innego. Kocham cię, bracie!" - napisał gorliwie na Instagramie.