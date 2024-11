Pierwsza połowa piątkowego meczu z Portugalią tchnęła nadzieję w serca polskich kibiców - podopieczni Michała Probierza grali odpowiedzialnie w obronie, co jakiś czas zapędzali się w pole karne rywali i na tle faworyta prezentowali się bardzo przyzwoicie. Nic nie zapowiadało kompromitacji, jaka miała miejsce w drugiej odsłonie spotkania.

Po zmianie stron "Biało-Czerwoni" zaczęli popełniać fatalne błędy w defensywie i nie radzili sobie z rozpędzonymi gospodarzami. Stracili w sumie pięć goli, odpowiedzieli jedynie trafieniem Dominika Marczuka w 88. minucie i przegrali 1:5 . A to nie była jedyna kompromitująca wpadka Polaków w Porto.